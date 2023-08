Subito un match prestigioso per la Dinamo, impegnata anche in questa stagione nella Eurocup femminile: l'11 ottobre arriva al PalaSerradimigni l'Estudiantes madris. Il match contro il club spagnolo apre la stagione regolare nel girone K, dove la squadra allenata da Restivo cerca la qualificazione che premia le prime due (su quattro) di ogni gruppo e le otto migliori terze dei dodici gironi.

Nel turno successivo (19 ottobre) Sassari sarà in Repubblica Ceca per affrontare il Levhartice Chomutov. L'andata si chiude il 26 ottobre al PalaSerradimigni contro le unghersi del Atomeromu KSC Szekszard.

Logicamente nel girone di ritorno saranno due le trasferte: in Spagna (1 novembre) e Ungheria (30 novembre) con in mezzo il match casalingo contro le ceche del Chomutov, in programma il 23 novembre.

