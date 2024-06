Il primo volto nuovo della Dinamo Women 2024/25 è quello della 21enne Giulia Natali, guardia proveniente dalla matricola Roma dove ha avuto una media di 5,4 punti. Giocatrice di buona stazza (176 cm) Natali ha anche la visione di gioco per dare una mano in regia.

Non inganni l'età perché dopo aver vinto due ori europei con Under16 e Under20 è stata la più giovane di sempre a esser convocata nella nazionale maggiore: ha esordito con la selezione senior a soli sedici anni mentre nelle ultime due estati ha giocato le competizioni del 3x3 in maglia azzurra. Cresciuta cestisticamente a Vigarano, dove ha esordito nella massima serie nella stagione 2017-2018 a quindici anni, Natali è approdata a Venezia nel 2020 dove ha vissuto il primo grande exploit della società orogranata con la vittoria dello Scudetto e della Supercoppa Italiana. Per due anni ha vestito la maglia di Le Mura Lucca, nel secondo anno in Toscana ha scritto la sua miglior stagione in A1 con oltre 10 punti di media.

Queste le prime parole di Giulia Natali in biancoblù: «Sono felicissima di poter dire che sono una giocatrice delle Dinamo Women: sono grata di questa opportunità perché penso che Sassari sia il posto giusto dove poter lavorare con ambizione e anche tanta serenità. Ho sentito solo cose belle sulla città e i tifosi: non vedo l’ora di vedervi tutti al Palazzetto».

