Texana di passaporto portoricano, statura importante (191 cm di altezza) e capacità di giocare sia da centro sia da alapivot. È un colpo grosso quello piazzato dalla squadra sassarese che porta in Italia Mya Hollingshed, ottava scelta al draft della Wnba nel 2022 dalle Las Vegas Aces.

La nuova straniera della Dinamo ha frequentato il college di Colorado e all'ultimo anno è andata in doppia doppia in 20 delle 23 partite disputate, tanto da essere inserita nella All-PAC 12. Dopo aver condotto Colorado a superare il tournament in NCAA i suoi numeri le valgono la chiama al draft 2022 col numero 8.

La scorsa stagione ha debuttato da professionista in Russia, in maglia Novosibirsk dove ha avuto 11 punti di media col 42% nei tiri da due e il 30% nelle triple più 6 rimbalzi. Cifre simili a quelle racimolate con la nazionale del Portorico con cui ha disputato la Fiba World Cup.

Entusiasta il coach Antonello Restivo: «È una grande giocatrice che ci offre molte soluzioni offensive e difensive, devo ringraziare la società».

