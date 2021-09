La vittoria nell'andata per 85-67 col Grengewald per è un buonissimo inizio per la debuttante Dinamo. Tanto più che la squadra sassarese ha giocato senza le due lunghe straniere: la slovena Trebec e la statunitense Shepard. Strepitoso il primo tempo dell'americana Lucas (24 punti) e del play Moroni (3/3 nelle triple). Molto aggressiva la difesa per tutto il match per poter tenere alto il ritmo e impedire alle lussemurghesi di sfruttare la maggiore stazza.

Gara molto intensa da subito. La Dinamo difende a uomo aggressiva anche sui tagli, le lussemburghesi cambiano spesso tra uomo e zona. L'equilibrio resta sino all'8'. Le guardie di casa meglio delle omologhe, ma sotto canestro Mathias sfrutta altezza e braccia lunghissime: 13-13. Il piccolo break sassarese è propiziato dalla tripla di Moroni e dalla carica della yankee Lucas (11 punti nel primo quarto): +9 al 9'.

Nel secondo quarto Lucas e Moroni continuano a imperversare: 37-22 al 14'. Il Grengewald ha solo le due straniere per opporsi: Mathias e Brown hanno firmato 18 punti, il resto della squadra appena 4. Il Banco sale anche a +16 (e Lucas ha già 24 punti) prima del 48-36 del riposo.

Nel terzo quarto le ospiti difendono meglio ma non riescono a scendere sotto la doppia cifra e la formazione sassarese controlla: 59-59 al 28' con Mathias scatenata sotto le plance nonostante il sacrificio difensivo di Dell'Olio e Patanè.

Nell'ultimo quarto esce per un fortuito colpo al volto la canadese Brown, ma Lisy Hetting forza i tempi con le sue penetrazioni e lima qualcosina: 68-61 al 35'. La mano di Lucas si raffredda nel tiro da fuori. La difesa sassarese però tiene e Pertile e soprattutto Arioli riallungano nel finale.

Banco di Sardegna Sassari: Orazzo 8, Dell'Olio 8, Moroni 13, Arioli 14, Patanè 2, Mitreva ne, Kaleva, Kozhobashiovska, Trebec ne, Lucas 38, Pertile 2, Fara ne. All. Restivo.

Grengewald: Joy Baum 2, L. Hetting 18, Jill Baum, Brown 10, Irthum 4, J. Schreiner, Hetto 8, Schmitz ne, Mathias 25, T. Hetting Wolff, L. Schreiner ne. All. Paar.

