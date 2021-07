Nei playout salvezza è stata l'italiana che ha inciso di più: 12 punti in gara due e altrettanti in gara tre contro il Broni, con un totale di 7/13 nelle triple. L'ala Giovanna Pertile, classe 1992, resta alla Dinamo Women anche per la stagione prossima. La squadra sassarese allenata ancora da Antonello Restivo si garantisce così una giocatrice che per capacità tecniche e tattiche può fare sia l'ala piccola sia l'ala pivot in quintetti più leggeri.

Giovanna Pertile è soddisfatta della conferma e aggiunge: "Si sta allestendo una squadra molto competitiva. Credo che daremo filo da torcere a tutti".

Cresciuta nelle giovanili della Reyer Venezia, Pertile ha già una carriera sostanziosa: dal 2009 al 2011 ha fatto parte del progetto della Federazione “College Italia”, con quasi 12 punti e 6 rimbalzi di media a partita nella prima stagione a Roma; ha giocato a Venezia dalla B1 alla A1 guadagnandosi anche il titolo di Mvp tra le giovani di A2. Dopo l'infortunio a un ginocchio ha ripreso a Trieste, poi le esperienze a Umbertide e Torino prima di fare ritorno in Veneto e giocare tra le file dell’Alpo Villafranca. Nell’estate 2019 è approdata in Sardegna, al San Salvatore Selargius e in A2 ha prodotto 14 punti e 4 rimbalzi. Lo scorso anno ha chiuso con 4.3 punti, 3 rimbalzi e 1.2 assist a partita.

Adesso la Dinamo cerca una lunga straniera che faccia coppia con la slovena Trebec e un cambio italiano del play Moroni.

