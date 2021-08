Recordman di punti con la maglia della Dinamo, bandiera in A2 della squadra sassarese, Emanuele Rotondo accetta una nuova sfida: allenare una squadra della serie B femminile. Lo ha chiamato la Dinamo2000 per la stagione 2021/22. Nella società sassarese Rotondo ha già operato positivamente qualche anno fa ottenendo con la prima squadra maschile una promozione e una finale per il salto di categoria (C silver).

Da oltre una decina d'anni il 46enne sassarese ha avuto modo di allenare praticamente tutte le categorie maschili: dal minibasket ai senior. Ha lavorato diversi anni con la Dinamo e ha vinto nella stagione passata il titolo Under14 con la giovanile biancoblù.

Queste le parole di Emanuele Rotondo: “Ho accettato con piacere la proposta della società del presidente Giacomo Spissu e del direttore sportivo Antonello Pilia, perché credo che un programma come questo si incastri perfettamente con il progetto della struttura dedicata alla Dinamo2000; non ho mai avuto occasione di poter allenare una squadra femminile e questa possibilità è per me una sfida ricca di stimoli che mi coinvolgono e che mi spingono a mettermi in discussione”.

La serie B femminile si allenerà e giocherà come tutte le altre formazioni della Dinamo2000 nell'Hangar Sport Center, impianto sottoposto a profonda opera di restyling grazie all'investimento di Antonello Pilia. Proprio in questi giorni si sta ultimando la posa del parquet.

Coach Rotondo aggiunge: “La struttura è un valore aggiunto e motivante anche per la squadra, è stato infatti davvero emozionante il primo incontro fra le mura dalla nuova casa con le ragazze che hanno aderito al progetto, in quel frangente era percepibile un entusiasmo superiore da parte delle giocatrici più esperte e mature rispetto a quello delle ragazze più giovani, il segno di come questo progetto possa essere davvero coinvolgente”.

