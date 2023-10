Il più bel primo tempo della Dinamo Women non basta per sconfiggere le campionesse d'Italia. Schio nella ripresa difende come in Eurolega ed espugna il PalaSerradimigni: 78-86 il finale. Per capire la differenza di intensità, basti la prestazione di Hollingshead: 27 punti con 11/12 al tiro nel primo tempo, solo 5 punti dopo l'intervallo.

Primo tempo d'altissimo livello. Nonostante le difese aggressive si segna tanto: Hollingshead 13 punti di agilità e tecnica, dall'altra parte Reisingerova fa valere la stazza quando Kaczmarczyk è in panchina con due falli: 32-31 il parziale.

Nel secondo quarto Schio va a +5, ma rientra Hollinghshead che promuove un break di 10-0, favorito pure dalla zona 3-2: 42-37 al 14' e l'americana è già a quota 20. Il vantaggio sale a +8 con ennesima bomba di Hollingshead. Schio si affida al centro Reisingerova per non perdere contatto: 54-50 al riposo e Hollingshead ha firmato esattamente la metà del bottino, 27 punti con 11/12 al tiro.

Al rientro dopo l'intervallo le campionesse d'Italia usano i muscoli in difesa e in attacco sono trascinate da Parks e Keys (che annulla Hollingshead): 60-67 al 27.' Il parziale ospite si allunga sino al 15-0 e la Dinamo finisce a -11 al 28'. Carangelo reagisce con due entrate: 64-71.

Le compagne però hanno perso fiducia in attacco: nell'ultima frazione la squadra di Restivo resta a secco per 4 minuti e mezzo (-13) prima della bomba di Raca. Col doppio play migliora qualcosa in attacco ma ormai Schio ha messo le mani sulla gara, anche se l'irriducibile Carangelo, che chiude con 20 punti.

