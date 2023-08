Dopo 13 anni lascia la Sardegna Cinzia Arioli. Il play-guardia rientra in Lombardia e ha firmato per le Bulldogs di Cangrate, formazione neopromossa nella B femminile.

Sarda d'adozione Cinzia Arioli era approdata al Cus Cagliari nel 2004 rimanendovi per due stagioni, poi le esperienze con Pontedera (A2), Chieti (A2), Viterbo (A1), La Spezia (A2) e quindi il rientro nell'isola nel 2010 col Cus Cagliari dove ha giocato sei stagioni, il passaggio al San Salvatore Selargius (4 campionati) e infine l'approdo nella Dinamo Sassari, matricola nella massima serie, dove ha svolto il ruolo di capitano per tre stagioni ancora una volta con Antonello Restivo come coach.

Queste le parole della 39enne Arioli: «Sono molto felice di far parte di questo progetto che si incastra perfettamente con la scelta di vita fatta quest’anno. Dalle prime parole che ho scambiato con l’allenatrice e il presidente, è emersa l’ambizione di una società che basa i propri principi sul rispetto e sulla sincerità dei rapporti umani, valori che per me sono imprescindibili».

