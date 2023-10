Riequilibra il cammino nell'Eurocup femminile la Dinamo Women con la vittoria nella Repubblica Ceca: 80-70 contro il Chomutov. Il colpaccio rimedia alla sconfitta interna contro l'Estudiantes Madrid e fa capire come almeno il terzo posto (se non il secondo) siano alla portata della formazione di Restivo che punta a superare la fase a gironi.

Match equilibrato che comunque nel primo tempo ha visto in vantaggio quasi sempre la Dinamo. L'indirizzo al risultato Carangelo e compagne lo hanno dato con un magnifico terzo quarto da 25-11 che le ha portate a +21.

Nell'ultima frazione le padrone di casa si sono portate sino al -9 al 38' approfittando anche dei troppi errori dalla lunetta della Dinamo (15/27), ma ormai non c'era più tempo per completare la rimonta e Sassari ha ottento una vittoria meritatissima che conferma la crescita della squadrea vista già in campionato contro Roma.

I tabellini

Chomutov: Bartonova 2, Brejchova, Fucikova 8, Kucerova 7, Rylichova 10, Hibalova, Jorova ne, Kadlecova 12, Morris 12, Satoranska 2, Stankova, Wynn-Pollard 17. All. Stanek.

Sassari: Carangelo 19, Hollingshead 13, Joens 9, Raca 18, Toffolo 7, Bebbu ne, Crudo, Kaczmarczyk 6, Spiga, Togliani 8. All. Restivo.

