Dopo essersi sbloccata contro Roma nel campionato di A1, la Dinamo Women cerca di fare altrettanto in Eurocup femminile. Domani alle 19 la squadra sassarese gioca a Chomutov contro il Levhartice.

La formazione di Restivo ha perso nella prima giornata contro l'Estudiantes Madrid (65-72) mentre le ceke sono state sconfitte in Ungheria 76-65 contro il Szekszard. Il match si prefigura già come una sorta di spareggio per il terzo posto.

Nel Chomutov sono andate in doppia cifra la guardia Kadlekova (18 punti con 3/5 nelle triple), la guardia tiratrice Rlychova (13 punti) e soprattutto l'ala Wynn-Pollard (14 punti e 10 rimbalzi) capace nella stagione scorsa di realizzare 41 punti in un match della coppa europea.

