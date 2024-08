Sarà un San Salvatore Selargius dalla forte impronta giovanile quello che, a ottobre, affronterà il suo tredicesimo campionato consecutivo nella Serie A2 Femminile di basket. Il club di viale Vienna ha infatti deciso di inserire in pianta stabile nella prima squadra le giovanissime Alice Corongiu, Elisa Lapa, Valentina Porcu, Laura Masnata e Isabella Ingenito.

Play/guardia classe 2005, Alice Corongiu è cresciuta nelle fila del San Salvatore. Negli ultimi anni ha affinato la sua maturazione sia con le formazioni under che in Serie B, e parallelamente si è fatta apprezzare anche in prima squadra. Nell’ultima annata ha trovato via via sempre più spazio, arrivando a totalizzare anche 15 minuti sul parquet nel match della 23^ giornata contro Broni.

Percorso molto simile anche per Elisa Lapa (classe 2005). Nata cestisticamente nel Basket Quartu, dopo il passaggio in giallonero si è fatta apprezzare nelle varie formazioni del settore giovanile e in B, entrando a far parte della prima squadra già durante la stagione 2021/22. Nell’ultima annata ha messo insieme 8 apparizioni in A2, con il massimo minutaggio alla 21^ giornata contro Torino.

Proseguirà la sua avventura in prima squadra pure un’altra grande protagonista dell’annata 2005 come Valentina Porcu, cresciuta sul parquet del PalaVienna e integrata nel giro della prima squadra per la quarta stagione consecutiva (5 presenze nell’ultimo torneo).

Dopo l’esordio col botto dell’ultimo campionato (13 punti all’esordio contro Moncalieri), vestirà ancora la canotta del San Salvatore pure la talentuosa guardia argentina classe 2007 Isabella Ingenito, che nell’ultima estate ha preso parte al Basketball Without Borders che si è disputato in Brasile e che, soprattutto, si è laureata MVP della Copa America Under 18 con la sua nazionale.

La “new entry” del gruppo risponde invece al nome di Laura Masnata, altra atleta del 2005. Di origini carlofortine, approda a Selargius dopo aver affrontato alcuni anni lontano da casa tra Mercede Alghero e Ants Viterbo, disputando anche il torneo di B regionale.

© Riproduzione riservata