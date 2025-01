Si è giocata, nel lungo weekend dell’Epifania, parte della dodicesima giornata di andata del girone Sud del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Domani si chiuderà il quadro con i 3 posticipi. Al Nord, invece, si riprenderà il prossimo fine settimana.

Sud. Su 5 gare disputate sono 4 i successi casalinghi. A partire dalla capolista Assemini che si impone contro Carloforte per 89-73. Padroni di casa avanti in avvio (25-18 al 10’) e all’intervallo (52-45 al 20’). Il break decisivo nella terza frazione, quando il vantaggio sale sopra la doppia cifra, fino al 74-59 del 30’. Negli ultimi 10’ il quintetto allenato da Tonio Canalis gestisce i ritmi della gara e porta a casa l’undicesima vittoria stagionale. Tra gli ospiti da segnalare i 26 punti messi a segno da Baghino. Il Poetto, invece, si impone contro Serramanna per 74-60. Dopo il sostanziale equilibrio dei primi 20’ (19-22 al 10’ e 38-35 del 20’), i cagliaritani allungano nella terza frazione, chiusa sul +17 (64-47). Nel Poetto è Pisu il migliore, con 15 punti. Terza vittoria stagionale del Condor Monserrato, contro la Primavera Gonnosfanadiga, per 58-40. Monserratini sempre avanti nel corso dei 40’ (29-21 al 20’), con il vantaggio che si amplia poi nella seconda parte di gara. Top scorer della sfida è Fiorellino, del Condor, con 17 punti. Vince in rimonta l’Azzurra Oristano contro il Beta per 59-54. Ospiti, infatti, che guidano il punteggio all’intervallo (30-36 al 20’) e all’inizio del quarto finale (40-42 al 30’). Negli ultimi 10’ gli oristanesi effettuano il sorpasso che vale la settima vittoria della stagione. Al Beta, invece, non bastano i 19 punti messi a segno da Bonino. L’unico colpo esterno, infine, è quello del Cus Cagliari, vittorioso sul parquet del San Salvatore Selargius per 36-79. Domani in programma le ultime 3 partite di giornata. Alle 20.30 in campo Marrubiu e Genneruxi; alle 20.45, Sinnai contro Jolly; infine, alle 21, Elmas ospita La Casa del Sorriso Su Planu.

Nord. Nel girone settentrionale si torna in campo sabato e domenica per l’undicesima giornata di andata. Il quadro di giornata: Pallacanestro Nuoro-Demones Ozieri; Macomer 2.0-New Basket Ploaghe; CMB Porto Torres-Nova Pallacanestro La Maddalena; Sennori-S.Elene Dorgali; Masters Sassari-Virtus Olbia. Riposa Olimpia Olbia.

