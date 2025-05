Si dovrà attendere la tarda serata di sabato, nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket, per conoscere la seconda promossa alla prossima Serie C di basket. La Demones Ozieri, infatti, espugna il parquet della Fisiokons Aurea Sassari e pareggia la serie di semifinale playoff. La decisiva gara 3 si giocherà ad Ozieri, domani alle 18.30.

Gara 2. Davanti ad un numeroso pubblico, il quintetto allenato da Gian Giorgio Cadoni riscatta la sconfitta in gara 1 imponendosi al “palaSimula” per 66-74. L’avvio è di marca locale, con i sassaresi che chiudono il primo quarto sul +6 (21-15). Nel secondo quarto la Demones aumenta l’intensità difensiva, chiude gli spazi e ribalta la situazione, andando all’intervallo sul 29-35. Nella ripresa gli ospiti portano il loro vantaggio in doppia cifra, chiudendo sul 40-53 del 30’. Nell’ultima frazione l’Aurea cerca di tornare sotto, ma la rimonta si ferma sul -8 della sirena finale. Miglior realizzatore della sfida è Serra, della Demones, con 21 punti. Poche ore e si tornerà nuovamente in campo. La sfida in terra ozierese sarà decisiva per la seconda promozione e finalista del campionato.

I tabellini.

Fisiokons Aurea Sassari – Demones Ozieri 66-74

Fisiokons Aurea: G. Langiu 11, Pischedda, Desole 16, Sini, Sanciu 6, L. Langiu 9, Farina, Matta 4, A. Langiu, Sanna 3, C. Basoli, F. Basoli 17. Allenatore Basoli.

Demones: Poloni 10, A. Aisoni, M. Aisoni, Carletti 1, Polo 9, Bittau, A. Serra 21, Monaco 2, Masala 14, Casu, Pisu 17, G. Serra. Allenatore Cadoni.

Arbitri: Fortunato e Zara.

Parziali: 21-15; 29-35; 40-53; 66-74.

Girone Playout. Domani si scenderà sul parquet anche per la seconda fase playout. Ecco il programma delle partite: Genneruxi-Isola Gas Terralba, domani ore 19; Iglesias-Astro, domani ore 19; San Sperate-Oristano Basket, martedì ore 20.45.

