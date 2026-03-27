«Voglio invitare tutti i nostri tifosi ad aiutare la squadra perché domenica è una partita importantissima e tutti insieme possiamo vincerla». Il coach Veljko Mrsic punta subito sull’aspetto emotivo, sul supporto che la Dinamo deve ricevere per la partita più importante della stagione. Domenica arriva Treviso al PalaSerradimigni (ore 17.30).

Tra il fanalino di coda del campionato e il Banco di Sardegna ci sono 6 punti. La vittoria vale il +8 e soprattutto il 2-0 nei confronti diretti. A quel punto, con sole sei gare rimaste (cinque per Sassari) sarebbe in cassaforte la permanenza nel massimo campionato di basket.

La Treviso degli ex Cappelletti, Weber, Pellegrino ed del gm Pasquini, non è formazione rassegnata, come dimostrano le ultime partite: «Affronteremo una squadra che nelle ultime settimane ha alzato il livello del proprio gioco: hanno perso di misura con Venezia e se la sono giocata anche con Milano. Arrivano inoltre dalla vittoria contro Cremona, quindi anche per loro sarà un match pesante in ottica futuro. Siamo due squadre con la stessa esigenza, quella di vincere».

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