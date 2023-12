Disastro Dinamo: 110-65 per la capolista Brescia. Un disastro annunciato, perché non si può affrontare la capolista Brescia senza il miglior italiano (Diop) e uno straniero, Whittaker, assente questa volta pare per un problema fisico. Certo è che quel 75-25 al 24' è un record negativo che va oltre qualsiasi brutta figura rimediata negli anni passati.

Non c'è stata partita da subito, perché come al solito la difesa biancoblù ha fatto esaltare i tiratori avversari: 10/16 da tre punti per la Germani. Qualche parziale per capire: 21-11 al 7', 36-17 al 12', 62-25 all'intervallo. Gara abbondantemente chiusa.

Due settimane fa era scattato il ritiro a Nuoro dopo il ko a Pistoia, che invece si sta rivelando una buona squadra, mentre il successo sulla Milano in crisi ha illuso che la squadra potesse comunque andare avanti nonostante assenze e lacune. Adesso si attende la mossa della società. In ogni caso la vicenda Whittaker va risolta, perché di fatto la squadra è da un mese senza uno straniero e per di più in un ruolo delicato come quello del play.

