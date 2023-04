Nella sua terza stagione alla Dinamo l'ala Eimantas Bendzius può superare Travis Diener come realizzatore. Il giocatore lituano ha segnato 1.644 punti nelle competizioni italiane. I punti diventano 1.916 se si considera la Champions. Il play americano Travis Diener ha invece firmato in quattro stagioni 2.002 punti dei quali 1.928 tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

All'attuale media stagionale di 14 punti basteranno le cinque gare rimaste perché Bendzius superi quota 2 mila, ma considerato che la squadra sassarese ha ipotecato i quarti scudetto e che quindi disputerà come minimo altre due gare i punti saranno di più.

E se ci si proietta alle prossime due stagioni, visto che il lituano ha contratto sino al 2025, si può ipotizzare che Bendzius riuscirà addirittura a scalzare Drake Diener dal secondo posto della classifica Dinamo, alle spalle di Emanuele Rotondo. In maglia biancoblù ManDrake ha segnato in tutto, tra Italia e coppe europee, ben 2.518 punti. Lo ha fatto in appena tre stagioni, alla strepitosa media di quasi 18 punti a partita. Il migliore di sempre nella massima serie.

