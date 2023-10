Non si sblocca ancora l'Esperia nel campionato di Serie B Interregionale. I granata comandano per larghi tratti a Monte Mixi, ma incassano un break negativo di 23-10 nell'ultimo quarto e cedono per 70-67 alla Carver Roma, capolista imbattuta del torneo.

Vani, nelle fila cagliaritane, i 20 punti di Kucan e i 13 di Spizzichini, mentre dall'altra parte si sono segnalati Pagnanelli (18) e Benincasa (15), decisivi nel parziale che ha consegnato il successo ai capitolini.

La gara. La sfida inizia in salita per la squadra granata, che perde Potì per infortunio (colpo al braccio). Nonostante ciò i granata mostrano dei passi avanti rispetto alle prime due gare della stagione e rispondono colpo su colpo ai rivali, chiudendo al 10' avanti di una lunghezza (20-19).

Kucan cresce nel secondo quarto e regala ai suoi il +8 (30-22). La Carver fatica, poi rientra sul -5 prima di venire ricacciata indietro da Locci e Spizzichini prima della pausa lunga (40-32 Esperia).

Al rientro in campo il quintetto di Manca sembra poter mettere le mani sulla gara: Spizzichini manda i suoi in doppia cifra di vantaggio (48-38), poi Kucan scrive a referto addirittura il +13. La Carver però non demorde, e pian piano il gap si assottiglia (57-47 al 30') fino ad annullarsi a 3 minuti dal termine, quando i liberi di Ranucci consentono alla Carver di mettere la testa avanti. Picciau e soci replicano, ma nel finale punto a punto emerge la freddezza di Pagnanelli, che chiude la contesta dalla linea del tiro libero. Dall'altra parte, invece, la tripla del possibile pareggio di Kucan non trova il bersaglio.

L'Esperia resta a quota 0 in classifica e pensa già alla prossima sfida, in programma domenica prossima, a Perugia, contro Val di Ceppo.

Esperia-Carver 67-70



Esperia Cagliari: Pili ne, Cabriolu 3, Kucan 20, Floridia 4, Potì, Villani, Picciau 11, Locci 11, Tocco ne, Corsi ne, Spizzichini 13, Sanna 5. Allenatore Manca



Carver Roma: Di Bello 4, Ciancaglini, Afeltra 10, Benincasa 15, Galli 8, Taurchini 3, Fucek 1, Pagnanelli 18, Ranucci 7, Lucarelli 4. Allenatore Tretta



Parziali: 20-19; 40-32; 57-47

