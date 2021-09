L’obiettivo della Virtus è tornare subito nell’A2 femminile di basket, ragion per cui la società di via Pessagno sta costruendo un roster competitivo in vista della prossima Serie B, che prenderà il via il 3 ottobre.

Il sodalizio cagliaritano ha ufficializzato che punterà ancora sull’ala/pivot Federica Brunetti e sulla play Anna Lussu, giocatrici esperte che potranno fare la differenza grazie, rispettivamente, alla capacità di incidere sotto le plance in attacco e in difesa e di fare bene in cabina di regia. La riconferma delle due senior si aggiunge all’arrivo, o per meglio dire al ritorno, di Carolina Scibelli, ala campana classe 1986 già virtussina nelle stagioni 2013/2014 e 2015/2016.

Le cagliaritane, che saranno guidate da coach Federico Staico e potranno contare sul preparatore atletico Simone Porta, si misureranno in B con altre 12 squadre: Astro, Spirito Sportivo, Su Planu, San Salvatore Selargius, Oratorio Elmas, Antonianum Quartu, Ploaghe, Dinamo 2000 e le algheresi Sap e Mercede.

