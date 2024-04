Da oggi a martedì un lungo weekend di partite nei tornei regionali di pallacanestro. Tra le gare in programma spicca l’inizio della finalissima playoff di Serie B Femminile tra Virtus Cagliari e Cus Cagliari.

Serie B Femminile. Una finale annunciata che, dopo qualche giorno di pausa post semifinali, prende finalmente il via. Da una parte l’imbattuta Virtus Cagliari, dall’altra il Cus Cagliari, seconda forza dopo la regular season. Un derby che sa di storia, tradizione e ambizione. Il programma. Playoff Finale (gara 1): Virtus Cagliari-Cus Cagliari, domani ore 18 (arbitri Basso e Seu).

Divisione Regionale 1. Al via le semifinali. Turno casalingo per La Casa del Sorriso Su Planu (prima dopo la regular season) e San Salvatore Selargius (immediata inseguitrice). Di fronte avranno due outsiders, Carbonia e Klass Coral, che nei quarti hanno ribaltato l’esito della prima fase vincendo rispettivamente contro la quarta (Demones Ozieri) e la terza (Atletico Cagliari). Nel fine settimana in campo anche per i playout. Il quadro delle partite del weekend. Playoff Semifinali (gara 1): La Casa del Sorriso Su Planu-Carbonia, domenica ore 20; San Salvatore Selargius-Klass Coral Alghero, domenica ore 19. Playout (1° di ritorno): Terralba-Oristano Basket, domani ore 18.30; Astro-Iglesias, domenica ore 18.30.

Divisione Regionale 2. Mentre al Nord si attende ancora l’inizio dei playoff (si stanno giocando le gare di recupero della regular season), al Sud c’è il Carloforte che attende la seconda finalista, dopo la vittoria sul campo del Jolly Dolianova che ha chiuso la serie. Sarà una tra Mogoro e Spirito Sportivo, in campo per gara 2: i mogoresi puntano a chiudere i conti, i cagliaritani a portare la serie alla “bella”. Le sfide del weekend. Sud. Playoff Semifinali (gara 2): Spirito Sportivo-Mogoro, domenica ore 21 (0-1); Jolly Dolianova-Carloforte 44-54 (0-2). Coppa Primavera (1° giornata): Poetto Gruppo Ena-Basket Quartu, domenica ore 20; Sinnai-Condor Monserrato, martedì ore 20.30. Playout (3° giornata): Carbonia-Primavera, stasera ore 20.30; Beta-Assemini, domani ore 18.45; Azzurra Oristano-Serramanna, domani ore 19; Marrubiu-Genneruxi, martedì ore 21. Nord (recuperi): Sap Alghero-Basket 90 Masters, domenica ore 19; Sant’Elene-Santa Croce, martedì ore 20; S.Elene-Sennori (da fissare).

© Riproduzione riservata