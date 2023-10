La Techfind Selargius non si sblocca ancora nel campionato di A2 Femminile di basket. A San Giovanni Valdarno, sul campo di una formazione recentemente retrocessa dall'A1, la squadra giallonera gioca un ottimo primo tempo, ma nella ripresa subisce la reazione difensiva delle toscane, capaci di strappare la vittoria grazie al canestro realizzato da Reggiani a 2 minuti dal termine (59-58).

La gara. La Techfind prende subito in mano le redini del primo quarto: Pavrette è efficace in attacco, El Habbab e Granzotto seguono a ruota. Selargius tocca anche il +12 prima di chiudere il primo quarto avanti su un confortante 22-14. La seconda frazione va a sprazzi: Valdarno risale la china fino al -2 con Nasraoui e Bocola, poi pareggia con De Cassan (25-25), mettendo in piedi un parziale complessivo di 12-3. Immediata la replica del San Salvatore, con Reani e Pandori che interrompono il digiuno offensivo, mentre le triple di Ceccarelli e Mura ribaltano il punteggio: all’intervallo lungo è 42-35 per le selargine.

Nel terzo periodo Valdarno difende con aggressività. La Techfind fatica ad andare a canestro e si vede ripresa a quota 48 al 30' (48-48). Il quarto periodo si gioca su continui rovesciamenti di fronte: alla tripla di Granzotto risponde Reggiani, poi negli ultimi due minuti di gara non si segna più. A fil di sirena, la Techfind ha la palla in mano per ribaltare il match, ma la tripla di Ceccarelli trova solo il tabellone. Finisce 59-58.

«Abbiamo disputato un’ottima prima metà di gara, segnando 42 punti in trasferta in un campo difficile», commenta coach Simone Righi, «nella ripresa non siamo riusciti a replicare la stessa fluidità offensiva, con le avversarie che ci hanno messi in difficoltà grazie alla loro pressione. Brave loro nei momenti finali a portarsi avanti e portarla a casa. Noi torniamo con l’amaro in bocca, abbiamo necessità di limare giorno dopo giorno un po’ di errori che ci hanno portato oggi a non conseguire i due punti».

S.G. Valdarno-S. Salvatore 59-58

Pol. Galli Valdarno: Nasraoui 15, Rossini 3, Reggiani 5, Lopez Tobi 7, De Cassan 7, Streri 2, Azzola ne, Bevilacqua ne, Lazzaro 9, Mioni ne, Bocola 6, Amatori 5. Allenatore Garcia

Techfind Selargius: El Habbab 8, Mura 6, Granzotto 9, Ceccarelli 7, Pavrette 12, Reani 3, Pandori 4, Berrad 9, Porcu ne, Corso ne. Allenatore Righi

Parziali: 14-22; 35-42; 48-48

