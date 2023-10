La Techfind si sblocca. Grazie a una superlativa Pavrette (21 punti e 17 rimbalzi), la formazione giallonera liquida al PalaVienna la Dimensione Bagno Carugate e conquista la sua prima vittoria nel campionato di Serie A2 Femminile.

Il tabellone finale dice 77-70 per le selargine, praticamente sempre in vantaggio grazie alla supremazia nel pitturato della lunga francese. Ceccarelli e compagne sono state brave, inoltre, a controllare la reazione finale di Carugate mettendo al sicuro il risultato grazie alla lucidità dalla lunetta.

La gara. La Techfind approccia la gara con buon piglio su ambo i lati del campo, con Pavrette che fa subito la voce grossa sotto le plance. Carugate piazza un parziale di 6-0 e si regala il primo vantaggio sul 12-15, prima che però Mura e Berrad trovino i canestri che valgono il 16-15 con cui si chiude il primo periodo.



Nel secondo quarto le giallonere provano ad accelerare: Pavrette realizza con regolarità, e le sue restano avanti provando ad allungare. Il canestro di Fabbricini tuttavia limita i danni per le ospiti, con il tabellone a metà gara che dice 33-27.



Al rientro in campo Carugate riempie maggiormente l’area. La Techfind si adegua ed esplora nuove soluzioni: Ceccarelli diventa protagonista e regala il primo vantaggio in doppia cifra del pomeriggio con una tripla dall’angolo. Usuelli e Cassani rispondono, la guardia della Techfind però porta Selargius a toccare il massimo vantaggio sul +13 (55-42 a 56’’ dalla terza sirena). Risultato modificato dai viaggi in lunetta di Usuelli e Fabbricini per il -10 di fine terzo periodo sul 55-45.



L’ultimo periodo si apre con una tripla di Reani e due di Nespoli e Rulli. Il San Salvatore resiste, trovando ancora in Ceccarelli e poi nell’asse Granzotto-El Habbab un porto sicuro in attacco. Carugate mette in piedi l’ultimo sforzo, Usuelli trova il -4 a poco più di 1’ dal termine, sulla rimessa la Techfind perde palla, ma Nespoli sbaglia la tripla per riaprire definitivamente la gara. È la parola fine sull’incontro, perché Ceccarelli, Granzotto, Mura e ancora la capitana sono fredde dalla lunetta quando la palla pesa. La Techfind scappa via e si aggiudica così i primi due punti della propria stagione.



Così coach Righi: «La cosa importante oggi era portare a casa i due punti per darci fiducia e morale», commenta «oggi siamo stati sempre nel pezzo anche quando l’avversario provava a rientrare. A livello offensivo abbiamo disputato una buona prova, siamo stati bravi a sfruttare Pavrette nei primi due quarti, poi quando loro si sono chiuse siamo state brave a trovare altre soluzioni in attacco. Il bicchiere è mezzo pieno, dobbiamo però cercare di migliorare sotto l’aspetto difensivo, perché abbiamo fatto ottime azioni ma c’è qualcosa da sistemare».

San S. Selargius-Carugate 77-70

Techfind Selargius: Reani 12, Mura 6, Granzotto 6, Ceccarelli 18, Pavrette 21, El Habbab 9, Pandori 2, Berrad 3, Valenti, Corongiu ne, Poddighe. Allenatore Righi

Dimensione Bagno Carugate: Usuelli 18, Rulli 20, Cassani 10, Caccialanza 3, Nespoli 5, Carmeli 3, Andreone, Fabbricini 9, Faroni 2, Rizzi ne. Allenatore Silvestri

Parziali: 16-15; 33-27; 55-45

© Riproduzione riservata