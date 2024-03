Una buona prestazione non basta. Nel turno pre pasquale dei play-in di Serie B Interregionale di basket, l'Esperia cede contro la capolista imbattuta SiConTe Porto Recanati, che porta via i due punti da Monte Mixi col risultato finale di 88-82.

A trascinare i marchigiani è stato l'argentino Gamazo, a tratti incontenibile sotto i tabelloni (26 punti e 8 rimbalzi). Ma il fattore principale nell'arco dei 40 minuti è stata la continuità degli esterni ospiti nel tiro da 3 punti (11/24 complessivo, 46%). Dall'altra parte non è bastato un volenteroso Kucan (21 punti con 4/5 nelle triple).

Per l'Esperia si tratta del primo ko interno nella seconda fase: un risultato che non provoca comunque danni a una classifica consolidata da tempo, con gli uomini di Manca certi di mantenere la categoria e tagliati fuori dai giochi promozione.

La gara. Partenza lanciata degli esperini, che paiono subito aggressivi negli uno contro uno e doppiano gli avversari sul 10-5 dopo un bel canestro in "step back" di Kucan. Porto Recanati si scrolla di dosso il torpore e reagisce con un veemente parziale di 9-0 propiziato soprattutto dall'efficacia vicino a canestro del lungo argentino Gamazo, cliente molto ostico per la difesa granata (già 13 personali al 10'). I granata non ci stanno e riprendono fiducia con un controbreak di 8-0, ma il finale di primo periodo sorride ancora ai marchigiani, avanti sul 24-18.

Floridia e compagni tornano in campo con energia e piazzano subito un 10-2 (propiziato dalle triple di Kucan e Locci) che spaventa il tecnico ospite Scalabroni, costretto al timeout. La SiConTe è abile a mettere in ritmo i suoi tiratori sul perimetro, e dopo aver accorciato se ne va in fuga sul +7. Facendo leva su Thiam, però, l'Esperia tiene tutto in equilibrio alla pausa lunga sul -2 (41-43).

Al rientro dagli spogliatoi sono ancora i cagliaritani a farsi preferire, con Kucan che tracina in attacco e firma ul +3. Porto Recanati torna da Gamazo e alza ulteriormente le percentuali dai 6,75m: il risultato è un allungo che porta i marchigiani per la prima volta a toccare il +10 sul finire del terzo quarto.

L'Esperia non si lascia travolgere e torna a macinare gioco in attacco: coach Manca ordina di aprire il campo per gli uno contro uno degli esterni, che aiutano i granata a risalire la china fino al -2 col piazzato dalla media distanza di Locci. Per nulla spaventata, la SiConTe continua a flirtare col 50% dall'arco e ricaccia indietro l'assalto. Prima con Redolf, poi con Gulini, autore dei punti che sigillano una volta per tutte il blitz.

Esperia-P. Recanati Basket 82-88

Esperia Cagliari: Pili ne, Cabriolu 5, Mercenaro ne, Kucan 21, Floridia 6, Potì 12, Thiam 11, Picciau 5, Locci 10, Tocco ne, Corsi 2, Sanna 10. Allenatore Manca

SiConTe Porto Recanati: Mancini, Balilli, Losinski ne, Gamazo 26, Cingolani 4, Redolf 15, Trentini, Gulini 16, Montanari 18, Anibaldi 9. Allenatore Scalabroni

Parziali: 18-24; 41-43; 61-68

© Riproduzione riservata