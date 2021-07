Azzurri pronti al decollo. Destinazione Giappone. La nazionale di basket maschile viaggia insieme a quella femminile di 3x3 per l'Olimpiade di Tokyo. Tra gli azzurri c'è anche Marco Spissu, secondo sardo a partecipare ai Giochi Olimpici, a 41 anni dalla concittadina sassarese Nunzia Serradimigni.

Il play ha utilizzato la settimana di pausa dopo le qualificazioni in Serbia per presenziare al proprio camp e recuperare la condizione dopo l'infortunio muscolare che lo ha limitato a Belgrado.

La nazionale è in un girone tostissimo come hanno dimostrato Nigeria e Australia che in amichevole hanno battuto gli Usa. La quarta squadra è la Germania che sarà anche la prima avversaria all'Olimpiade: si gioca domenica alle 6.40 italiane.

Marco Spissu prima di partire ha dichiarato: “Conosciamo il valore delle avversarie ma vogliamo fare più strada possibile. Poi se saranno più bravi stringeremo loro la mano”.

Nell'Italia allenata da Meo Sacchetti, ex Dinamo che ha fatto due Olimpiadi (argento a Mosca 1980 e poi presenza a Los Angeles) giocano ben tre ex di Sassari: la guardia Michele Vitali, l'ala Achille Polonara e il centro Amedeo Tessitori.

