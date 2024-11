La Dinamo basket perde uno dei fondatori. E' morto Roberto Centi, toscano di Lucca, classe 1943, che nel 1960 studiava al Liceo Azuni di Sassari. E' stato uno degli studenti che ha creato quella che sarebbe diventata 30 anni dopo la società di basket più importante della Sardegna e 50 anni dopo sarebbe sbarcata in serie A vincendo trofei e addirittura uno scudetto.

Roberto Centi non era l'unico "continentale" di quel gruppo che comprendeva Piero Baraccani, Peppino Padula, Rosario Cecaro, Antonello Manca, Uccio Virdis, Bruno Sartori, Graziano Bertrand, Pier Luigi Pes e Giovanni Pilo. Gli studenti del liceo sassarese si ritrovavano nel campo di San Giuseppe per giocare a pallacanestro e decisero di fondare una nuova società, una polisportiva (all'inizio si faceva anche un po' di volley) e non soddisfatti dei nomi Libertas e Virtus che circolavano allora ne scelsero uno comune ai club dell'Est Europeo: Dinamo.

La Dinamo riuscì ad ottenere un campo migliore, sempre all'aperto naturalmente: prima quello della Gil e poi quello del Meridda che tenne a battesimo i primi campionati.

Da qualche anno ormai Roberto Centi si era trasferito a Viareggio ma aveva mantenuto i contatti con i compagni di quella straordinaria avventura e seguiva comunque le gesta della società che aveva contribuito a fondare.

