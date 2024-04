Per il quarto anno consecutivo, la Techfind Selargius è pronta ai nastri di partenza dei playoff dell'A2 Femminile di basket. Sabato (20.30) le giallonere saranno di scena al PalaMaggetti per affrontare le Panthers Roseto, terze nel girone B al termine della stagione regolare. E non si tratterà certo di uno scontro inedito: all'inizio di marzo le due compagini si erano trovate faccia a faccia nei quarti di finale di Coppa Italia. In quella circostanza il verdetto finale premiò il quintetto di coach Buzzanca, autore dello strappo decisivo nel finale dopo un match punto a punto. Questa volta il San Salvatore proverà a regalarsi un esito ben diverso, magari puntando sul rientro a pieno regime di Samira Berrad. La playmaker ex Moncalieri è stata infatti tra le migliori in campo nell'ultimo successo in casa delle Foxes Giussano.

«Le ultime due vittorie ci hanno dato forza e morale in vista dei playoff», afferma, «sono state partite diverse, ma in entrambe penso sia venuta fuori quella cazzimma e quell'entusiasmo che forse un po’ sono mancati nell'ultimo periodo. Siamo riuscite a conquistare il sesto posto e penso sia un ottimo risultato, visti i numerosi infortuni che hanno caratterizzato il girone di ritorno e qualche cambiamento che ha modificato un po 'gli equilibri interni».

Roseto ha allestito un organico tarato per la promozione: «Si tratta di una squadra molto fisica e con alcune individualità di spicco», sottolinea, «per questo stiamo lavorando molto per contrastare i loro attacchi e cercare di soffrire di meno a rimbalzo. Noi siamo una squadra diversa rispetto a quella che ha affrontato le Final Eight. Dobbiamo scendere in campo senza pensare alla sconfitta in Coppa, giocando di squadra e cercando di riportare in campo la forza e la grinta che abbiamo tirato fuori soprattutto nell'ultimo tempo contro le Foxes».

© Riproduzione riservata