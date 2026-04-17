Sfida da dentro o fuori per la Virtus Cagliari, attesa sabato pomeriggio (ore 15) a Matelica per Gara 3 dei quarti di finale playoff di A2 Femminile, decisiva nella serie al meglio delle tre. In palio c’è l’accesso alla semifinale.

Le biancoblù arrivano alla sfida dopo aver già espugnato il campo marchigiano in Gara 1, prima di cedere nel secondo atto al PalaRestivo (47-58). Un percorso che ha confermato la crescita del gruppo di Fabrizio Staico, capace di colmare il divario con la capolista del girone B e di restare pienamente in corsa.

Per provare il colpaccio servirà una prestazione solida soprattutto sotto canestro, dopo le difficoltà a rimbalzo emerse nell’ultima gara, e maggiore continuità offensiva. In questo senso saranno fondamentali le soluzioni per liberare le tiratrici e limitare l’impatto fisico delle marchigiane.

«Andiamo a Matelica per vincere, senza timori reverenziali», ha detto il presidente Paolo Pellegrini, sottolineando anche il valore del cammino fin qui compiuto: «Comunque vada, resta una stagione importante, ma abbiamo il dovere di provarci fino all’ultimo secondo».

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