Il triangolare di basket femminile del San Salvatore Selargius, Memorial Saba, si è aperto col successo della Techfind Selargius sulla Virtus Cagliari per 89-42. Un match che, dopo un primo quarto equilibrato (16-15), ha evidenziato le differenze tra una squadra di serie B e una che nell’ultima stagione è stata protagonista nei playoff di A2 e oggi capace di scavare il solco fino a giungere al giro di boa avanti 47-26 e alla mezz’ora in testa 65-35.

In doppia cifra El Habbab, Zitkova, Pandori e Rosellini nel San Salvatore e la cagliaritana Scibelli.

“Sono emerse le differenze tecniche e fisiche, la partita è stata a senso unico ma comunque molto utile a trovare i meccanismi e un po’ di fluidità nel gioco. Sono stato contento perché si è vista la voglia di cercarsi in campo e collaborare, un momento importante in questa fase di costruzione della squadra, poi vedremo come andrà nella gara col Cus”, ha commentato il coach della Techfind, Roberto Fioretto. “Scibelli? È una ragazza che ha tanta esperienza in A2, credo che nella prima fase del torneo di B la Virtus non avrà problemi e poi tutti i valori che emergeranno torneranno utili”.

