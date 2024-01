Nuovo anno, vecchie abitudini. La Techfind Selargius stende al PalaVienna anche le Foxes Giussano e conquista la nona vittoria nelle ultime 10 gare nel campionato di Serie A2 Femminile (62-51). Non solo: grazie ai due punti conquistati, la squadra di Righi stacca anche il primo, storico pass per le finali di Coppa Italia.

Sofferenti in avvio di fronte alla caparbietà delle avversarie, le giallonere hanno saputo capovolgere l'inerzia del match nel secondo tempo, concedendo alle lombarde la miseria di 17 punti in 20 minuti. Nella solida prestazione del collettivo, a emergere è stata soprattutto l'energia di El Habbab, protagonista di una doppia-doppia da 15 punti e 11 rimbalzi.

La gara. Giussano schiera fin dai primi possessi una difesa a zona di difficile lettura per il San Salvatore, che fatica a trovare la via del canestro. Nell'altra metà campo, invece, Granzotto e compagne concedono troppe penetrazioni facili al ferro alle Foxes, che volano via sul 21-13 guidate dall'ex Manzotti.

Righi ritrova Berrad, ferma causa infortunio nel finale di 2023, ma non riesce a frenare il predominio di Giussano, che con l'esperta Gatti prende il controllo dei tabelloni e conduce di 9 con il contributo della polacca Niedzwiedzka (ex Virtus Cagliari). Sul 34-25, Gatti spende il terzo fallo e viene richiamata in panchina. El Habbab, sul fronte opposto, ne approfitta e ispira il contro break di 10-0 che vale il sorpasso giallonero a metà partita (35-34).

Al rientro in campo il San Salvatore tiene in mano le redini della partita. Giussano prima sbanda (-6 sul 44-38), poi rilancia le sue quotazioni grazie alla tripla della givoane Crippa. Le padrone di casa però non si scompongono, e dopo aver trovato il +4 (48-44) al 30', scappano via nell'ultimo quarto archiviando con buon anticipo la pratica grazie ai canestri firmati Granzotto e Pavrette.

San S. Selargius-Basket Giussano 62-51

Techfind Selargius: Reani 5, Mura 5, Granzotto 9, Ceccarelli 7, Pavrette 17, El Habbab 15, Pandori, Berrad 4, Valenti ne, Lapa ne, Porcu, Corongiu. Allenatore Righi

Foxes Giussano: Diotti 10, Manzotti 8, Niedzwiedzka 8, Bonadeo 13, Gatti 6, Lussignoli, Germani ne, Cec. Colico 3, Foschini ne, Crippa 3, Sorrentino, Cel. Colico ne. Allenatore Corno

Parziali: 15-21; 35-34; 48-44

