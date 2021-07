In una città affamata di basket e di palestre è davvero una bella notizia: da settembre la Dinamo2000 avrà un nuovo impianto dove svolgere le attività di basket e minibasket, e non solo. In via Gioscari, dietro l'ippodromo, si sta ristrutturando l'Hangar Sport Center. I lavori si concluderanno a fine agosto, in tempo per l'avvio dell'attività delle diverse squadre.

L'iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra Antonello Pilia, direttore sportivo della Dinamo2000 e responsabile della neonata ASD Gans, e il presidente del club biancoverde sassarese Giacomo Spissu.

Il campo di basket sarà in parquet. La struttura comprende: un’area dedicata all’attività multifunzionale sotto la guida dell’istruttore Simone D’Apice, una palestra pesi con attrezzi di ultima generazione, un campo dedicato al Padel al coperto, l’unico al momento a Sassari, un’area ristoro con punto bar, un’area dopo scuola o prenotabile per attività di smartworking e coworking e infine, un’area verde esterna prenotabile ed utilizzabile per eventuali eventi e discipline outdoor.

La casa della Dinamo2000 perciò non sarà soltanto un campo dove poter far crescere e giocare i tesserati biancoverdi, ma una vera e propria struttura interamente dedicata alla cultura fisica e aperta alle famiglie.

