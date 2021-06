Successo a Villasimius per la tappa di apertura del campionato Italiano Ocr (corsa con ostacoli) "Nature Race".

Nella gara competitiva hanno partecipato 379 atleti, di cui 263 uomini e 116 donne, suddivisi in 69 squadre e provenienti da tutta Italia e non solo.

Nella categoria maschile successo per Stefano Colombo (Ocr Heroes) che ha fermato il tempo a 46:22. Alle sue spalle Loris Pintarelli (Inferno Team) 47:03, Loris Schina (Team Wri) 48:57, Marco Natalini 50:02 e Gian Maria Savani (Atom’s Team) 50:09. Per le donne vittoria per Elisa Cau (Team Lions) 01:02:32. Secondo posto per Kadija Rigerta (Inferno Team) 01:05:17, terza Federica Toni (Ocr Bear Team) 01:06:03. A seguire Martina Romito (Fuck the obstacles) 01:06:10 e Erika Scialla (O.W.A. Team) 01:09:21.

La manifestazione, affiliata Msp, è stata organizzata dall'Asd Run for Joy Sardegna con la collaborazione del Comune di Villasimius e dell'area Marina Protetta di Capo Carbonara.

Grande entusiasmo tra i partecipanti: "Uno spettacolo”, ha detto a fine gara Nicola Melis della Sport Planet che per pochi secondi ha sfiorato il podio nella categoria 45-49 chiudendo col tempo di 1:05:41, alle spalle di Rudi Cardia (1:05:12) della Karel Sport. "Come sempre l’organizzazione ha curato ogni minimo dettaglio. Tracciato impeccabile in una cornice unica. Abbiamo attraversato il Porto di Marina di Villasimius, la fortezza Vecchia, Capo carbonara, Torre del Giunco e le spiagge del riso, di Santo Stefano, del Giunco e del Timi Ama. Gli ostacoli? Non impossibili ma neanche semplici come il single track di oltre un chilometro con trasporto di un sacco di 15 chilogrammi. Per due volte siamo entrati in acqua”.

Felicissime all’arrivo le cugine Valeria e Barbara Serreli che hanno partecipato alla gara non competitiva: “Una manifestazione indimenticabile. E’ stata dura per noi ma ci siamo divertite tantissimo. Sicuramente da ripetere”.

L’atleta Consuelo Melis (Mudders Team), terza nella categoria 35-39 col tempo 01:23:40, al traguardo: "Sono stanca ma il paesaggio e la ripresa delle gare hanno reso questa giornata davvero speciale. La fatica e il sudore passano in secondo piano”.

Soddisfatto il direttore tecnico della gara, Pierpaolo Sanna: “Siamo riusciti a portare a Villasimius tantissima gente. Un bel palcoscenico. Complimenti a tutti gli atleti che sono stati encomiabili”. La presidente del sodalizio organizzatore, Francesca Suergiu: “Una bellissima giornata di sport. Finalmente siamo ripartiti”.

