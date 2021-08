Al collo ha una medaglia olimpica, quella conquistata due giorni fa ai Giochi di Tokyo nella staffetta 4x100, ma Filippo Tortu, salito nell’Olimpo dell’atletica, non ha mai dimenticato le sue origini sarde, e il suo profondo legame con l’Isola si fa sentire anche nei momenti di gioia immensa come questi.

Lo sprinter – il cui padre è di Tempio Pausania – ha voluto lanciare un messaggio a tutti i sardi attraverso Instagram, pubblicando una foto in cui appare insieme all’altro sardo del quartetto, Lorenzo Patta (la squadra era completata poi da Marcell Jacobs e Fausto Desalu): “A tutti i sardi che hanno visto la loro amata terra bruciare, gli sforzi di una vita andare in fumo, le loro coltivazioni andare in fiamme, il loro bestiame soffocare, il proprio duro lavoro sparire col vento… A voi, popolo sardo, dedichiamo questa piccola gioia, che possa alleviare il dolore di queste settimane infernali”.

Una valanga di risposte al post è piovuta in poche ore: “Siete l’orgoglio della Sardegna”, “Siete ragazzi speciali”, “Grande atleta, ma soprattutto grande uomo”, e tantissimi ringraziamenti.

