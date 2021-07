Altre tre medaglie per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

In mattinata Maria Centracchio ha vinto il bronzo nel judo 63 chili.

Nella finale per il podio ha battuto l'olandese Juul Franssen al golden score.

La Nazionale ha conquistato la medaglia di bronzo anche nella spada femminile a squadre, dopo aver sconfitto 23 a 21 la Cina.

La squadra azzurra è composta da Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria. L’ultimo dei tre incontri di Fiamingo è stato disputato da Alberta Santuccio.

Nel pomeriggio è arrivato l’argento per Giorgia Bordignon nel sollevamento pesi, categoria 64 kg donne. L'azzurra ha sollevato 232 chili.

PER PELLEGRINI FINALE DEI 200 STILE – Federica Pellegrini centra alle Olimpiadi di Tokyo 2020 la finale dei 200 stile libero.

Per l'italiana è la quinta finale olimpica nella stessa prova, un traguardo che finora non era stato mai raggiunto da nessuna nuotatrice.

La veneta ha chiuso al terzo posto la seconda semifinale, vinta dall'americana Ledecky in 1'55"34: ha nuotato in 1'56"44, settimo tempo di accesso alla finale in programma domani.

"Non era l'obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade - il primo commento della campionessa ai microfoni di Rai Sport –. Era un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto. Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha seguito in questi due anni”.

Ora, sottolinea, “solo divertimento per il mio ultimo 200 stile".

CECCON QUARTO – Per Thomas Ceccon quarto posto nella finale dei 100 dorso con il tempo di 52'' 30, nuovo record italiano. Il bronzo, vinto dall'americano Murphy, gli è sfuggito per soli undici centesimi. La medaglia d'oro è stata vinta dal russo Rylov con 51''98, due centesimi meglio del connazionale Kolesnikov.

"Sono un po' arrabbiato: peccato per la medaglia di bronzo – ha detto Ceccon -. Comunque non pensavo di andare così forte e quindi sono contento per il record italiano. Adesso però sono un po' stanco". Ieri è stato uno dei quattro protagonisti dello storico argento vinto dalla staffetta 4x100 stile libero.

