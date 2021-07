Altre medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo2020: Nicolò Martinenghi è bronzo nei 100 rana.

"Da sempre, in ogni allenamento, sognavo quei 15 metri finali", le sue prime parole ai microfoni di Rai Sport.

Nicolò Martinenghi (Ansa - Fusco)

"E' una cascata di emozioni - ha aggiunto Martinenghi - che mi sono tenuto dentro per tanto tempo e che oggi mi è caduta addosso. Voglio dedicare questa medaglia a tante persone, anche se ancora non ho realizzato bene cosa sono riuscito a fare. Penso al mio staff, alla famiglia, e al mio primo tecnico, Franco: sta passando un momento non facile, e so che questa medaglia gli sarà d'aiuto. Lui sa che non lo dimentico".

La medaglia d'oro è stata vinta dal favoritissimo della vigilia, l'inglese Adam Peaty, quella d'argento dall'olandese Arno Kamminga.

LA STAFFETTA – L'Italia è argento nella staffetta 4x100 stile libero: il quartetto azzurro (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo) ha chiuso alle spalle degli Stati Uniti.

"Non ho parole, non so descrivere questo momento, abbiamo scritto una bella pagina della storia dello sport italiano - ha detto Lorenzo Zazzeri, dai microfoni di RaiSport -. Ci siamo abbracciati prima di partire, eravamo convinti".

"Per me era già impensabile essere qui - dice invece Manuel Frigo -, adesso addirittura una medaglia. Quando la vedrò, ci crederò".

"Due medaglie pesantissime – il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò -. Se quella di Nicolò potevamo aspettarcela, quella d'argento della 4x100 stile libero è leggendaria. I ragazzi sono stati tutti bravissimi, anche Santo Condorelli che ha dato il suo contributo in batteria. La lucidità e la forza con cui sono rimasti sempre lì è impressionante. Complimenti a tutti loro e alla Fin".

