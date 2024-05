Brillano le stelle di Capoterra al Campionato italiano juniores cinture nere di Taekwondo wt. Durante la manifestazione che si è tenuta a Roma, i giovani atleti del Centro Taekwondo Capoterra allenati dal maestro Roberto Cardia sono stati protagonisti nella specialità combattimento di un percorso che ha permesso loro di centrare una medaglia d’oro e importanti piazzamenti. Sara Pireddu, dopo tre incontri di assoluto livello, è riuscita a conquistare il primo posto del podio: Aurora Pinna, Giulia Carrus, Simone Garioni e Marco Farris hanno invece dimostrato di poter competere ai massimi livelli di questa importante disciplina olimpica.

Roberto Cardia, vera e propria guida dei giovani talenti di Capoterra, è soddisfatto dei risultati arrivati al Campionato italiano: «Sono molto felice per Sara, perché cercava quel podio sin da quando era bambina, e sognava di stare tra le atlete più forti d’Italia: ha iniziato il suo percorso in questa disciplina quando aveva otto anni, finalmente – dopo tanti sacrifici e gare vinte – è riuscita a centrare questo importante risultato. La nostra società è composta da atleti di rilievo, come Aurora Pinna, già campionessa italiana nel 2018; Giulia Carrus, vice campionessa nel 2022; Simone Garioni, uno degli atleti più competitivi in Sardegna; e Marco Farris, un grande atleta appena entrato a far parte del Taekwondo Capoterra».

Gli atleti capoterresi sono già tornati in palestra per preparare i prossimi impegni. «Ci attende l’Olympic dream cup – dice Cardia -, una competizione che vedrà la squadra della Sardegna misurarsi con quelle delle altre regioni: lavoreremo per farci trovare pronti per questo importante appuntamento».

