Una buona notizia per tutti i tifosi sardi: ci sarà anche Lorenzo Patta nella finale 4x100 di Parigi 2024.

Lo staff tecnico della Nazionale italiana punterà ancora sull’oristanese in terza frazione, con il quartetto azzurro che tenterà così di dare seguito alla medaglia conquistata a Tokyo 2020.

A Patta farà spazio Fausto Desalu, duecentista apparso in buona forma, ma che non ha convinto il responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo nei cambi in semifinale, soprattutto quello ricevuto da Marcel Jacobs.

Confermato invece il siciliano Matteo Melluzzo ad aprire il quartetto veloce azzurro, che sarà chiuso come di consueto da Filippo Tortu.

L’appuntamento è per le 19:45 di oggi.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata