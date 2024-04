Sergio Massidda conquista la medaglia d’argento alla prova di Coppa del Mondo di Phuket, gara obbligatoria per la partecipazione alla prossima Olimpiade di Parigi.

Il 22enne oristanese, vicecampione del mondo nei 61 kg, la categoria in cui gareggerà ai Giochi, ieri è salito sulla pedana della 67 kg, “classe” non olimpica, per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso.

Nonostante gareggiasse in una categoria superiore è riuscito comunque a farsi valere e a salire sul secondo gradino del podio: per lui oro di strappo con 145 kg sollevati in terza prova dopo i 140 fatti in prima, bronzo di slancio con 172 kg e argento di totale con 317 kg. Per l'azzurro, già secondo nella ranking list olimpica nella categoria fino a 61 kg con i 302 kg sollevati a Riad, si trattava di una partecipazione formale che ha sancito ufficialmente la partenza del suo “Road to Paris”.

(Unioneonline/s.s.)

