Gli organizzatori della mezza maratona di Pechino hanno riferito di essere al lavoro per fare chiarezza sulle immagini, definite “imbarazzanti”, in cui tre corridori africani sembrano rallentare il passo a ridosso del traguardo per consentire la vittoria della star cinese He Jie.

Le foto e i video della gara, disputata domenica 14 aprile, mostrano i keniani Robert Keter e Willy Mnangat, l'etiope Dejene Hailu e il corridore di casa He a poche decine di metri dall’arrivo: i tre corridori africani si raggruppano, rallentando di proposito, con uno di loro che addirittura allunga il braccio verso l'esterno come per segnalare agli altri due di rimanere indietro e di permettere a He di effettuare il sorpasso e di tagliare il traguardo con un solo secondo di vantaggio: 1:03:44 contro 1:03:45 dei secondi. I quattro atleti, per la cronaca, hanno come sponsor la stessa aziende cinese di scarpe.

L'Ufficio sportivo di Pechino e l'organizzatore dell'evento, il Beijing Sports Competition Management and International Exchange Center, hanno riferito che sono state avviate indagini sullla vicenda e che i risultati saranno presto diffusi. Nel frattempo He, medaglia d'oro della maratona ai Giochi Asiatici del 2023, ha detto di non aver «mai partecipato prima a una mezza maratona, quindi questa volta ho voluto stabilire un record personale», aggiungendo di aver considerato l'evento come «una sessione di allenamento in vista delle prossime Olimpiadi estive di Parigi 2024», che si terranno dal 26 luglio all'11 agosto.

«Spero di mostrare la velocità cinese a Parigi e di farla vedere al mondo», ha aggiunto.

