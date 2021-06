Il pubblico potrà assistere ai Campionati regionali di salto ostacoli, che si disputeranno da venerdì 4 a domenica 6 giugno (inizio alle ore 8.30) nell'impianto del Siete Fuentes Centro Equestre Asd di San Leonardo-Santu Lussurgiu.

Organizzati dalla società di casa in collaborazione con la Fise Sardegna, i campionati sardi vedranno confrontarsi 185 binomi in 59 gare spalmate su tre giorni che promettono spettacolo sul campo in sabbia silicea del centro, uno dei migliori della Sardegna.

Grande attesa per la gara C140 di II grado che indicherà il campione sardo. L'anno scorso si è imposto Giovanni Carboni su Rubacuore Baio, che è succeduto a Raffaela Montis. Tra i candidati al titolo anche i fratelli Gianleonardo (vincitore nel 2015) e Antonio Murruzzu, Andrea Guspini (ha vinto nel 2018), l'emergente Luca Riccardi (al debutto nel II grado), Salvatore Barra e Antonio Depalmas.

Le altre competizioni riguardano il I grado (gara su ostacoli alti 130cm), i Trofei C130, C120 e C115, i Brevetti e i Trofei Ludici per cavalli e pony.

Show director dell'evento è Sebastiano Dessì. Presidente di Giuria è Giovanni Antonio Sechi, mentre a disegnare i percorsi sul campo sarà il veterano Giovanni Bussu.

