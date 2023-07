Regate serratissime in mare di giorno (sperando nella clemenza del maestrale) e serate in relax a gustarsi i prodotti locali in quelle che saranno vere e proprie mini-sagre. A Calasetta la Lega Navale Italiana sez. Sulcis ha già organizzato la trasferta sarda per 140 equipaggi provenienti da tutto il mondo, compresi quelli locali, pronti a disputarsi i titoli iridati della RS Aero, classe velica in forte ascesa, per quanto nata soltanto nove anni fa.

Dopo l’Europeo di Su Siccu nello scorso ottobre, le varie categorie assegneranno a Calasetta i titoli assoluti e Under 22, oltre che Master, come ha spiegato a Cagliari Tore Turco, presidente del circolo organizzatore, durante la presentazione. Il 25 la presentazione e le operazioni preliminari, dal 26 al 30 (giorno delle premiazioni), le 14 regate (massimo 4 al giorno) previste dal programma.

In lizza, equipaggi di 17 nazioni, fra le quali Stati Uniti, Giappone Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Canada e naturalmente le più forti nazioni europee, dalla Gran Bretagna (dove la classe è nata nei cantieri RS, come alternativa ai Laser) alle nazioni scandinave.

Il tutto con il sostegno dell’assessorato allo Sport della Regione, del comune di Calasetta e sotto l’egida della Federvela e del Coni.

© Riproduzione riservata