Sergio Massidda si è laureato campione europeo juniores di sollevamento pesi, nella categoria fino a 61 kg.

L’atleta sardo (è di Ghilarza), già due volte campione del mondo juniores nel 2019 e nel 2021, è salito sul gradino più alto del podio nelle gare disputate a Rovaniemi, in Finlandia, sia nello strappo che nello slancio.

Per l'atleta del CS Esercito, 126 kg di snatch (sollevati in seconda prova) e 154 kg di Clean and jerk, al culmine di tre prove valide su tre. Per lui un totale di 280 kg, che gli hanno permesso di surclassare il russo Vanik Mkhitarian con 269 kg (argento anche di strappo e sesto posto di slancio), il bronzo al bulgaro Gabriel Marinov con 267 kg (per lui bronzo anche di slancio e quinto posto di strappo).

Per l’Italia si tratta del terzo titolo continentale agli Europei Juniores e U23, mentre sono sei le medaglie d'oro conquistate fino a questo momento, grazie alle prove di Massidda e alle prestazioni di Giulia Imperio.

