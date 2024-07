Sette sardi più uno, Filippo Tortu, che in Sardegna ha radici fortissime. Questo il numero dei rappresentanti dell’Isola alle Olimpiadi di Parigi 2024

Giochi da record per i colori azzurri, vedranno la partecipazione di 403 fra atleti e atlete, numero che supera il precedente primato di 384 stabilito nella scorsa edizione a Tokyo.

Il Comitato regionale del Coni Sardegna fa il punto sugli atleti sardi. Confermati nell’atletica la quartese Dalia Kaddari (200 metri femminili e staffetta 4x100) e l’oristanese Lorenzo Patta, campione olimpico in Giappone che si gioca un posto nella staffetta in cui, oltre ai quattro artefici del miracolo di Tokyo, c’è Chituru Ali, ad oggi il secondo miglior centometrista azzurro dopo Jacobs. La Sardegna potrà contare anche sulla cagliaritana Marta Maggetti nella vela (quarta a Tokyo e tra le papabili per il podio dopo l’oro mondiale dello scorso anno), sull’oristanese Stefano Oppo nel canottaggio (nel palmares un bronzo olimpico e diverse medaglie, anche d’oro, a mondiali e europei) e Alessia Orro, anche lei di Oristano, nella squadra di volley femminile di cui è punto di riferimento. Due le new entry: il cagliaritano Nicola Bartolini nella ginnastica, oro mondiale nel 2021, e, nel sollevamento pesi, Sergio Massidda da Ghilarza, argento ai Mondiali 2023. A questi va aggiunto Filippo Tortu, che non ha bisogno di presentazioni.

Rispetto alla scorsa Olimpiade mancheranno Andrea Agrusti (marcia 50 km cancellata dal programma olimpico), Francesca Deidda (nuoto sincronizzato) che ha dato l'addio alla Nazionale, Wanderson Polanco (atletica), Davide Ruiu (sollevamento pesi) e Marco Spissu, con la nazionale di basket che non è riuscita a staccare il pass per il torneo olimpico.

Solo in due occasioni l’Isola era stata più rappresentata ai Giochi Olimpici: a Tokyo, con 10 sportivi, e nell’edizione record di Roma 1960, quando in gara c’erano 14 sardi.

