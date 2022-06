Dalla piscina al Lupa Lake, il risultato non cambia. Un’altra medaglia per l’Italia del nuoto ai Mondiali di Budapest, la decima di un’edizione record, con Paltrinieri ancora protagonista.

Nella staffetta 4x1.500 Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri conquistano la medaglia di bronzo. Vince la Germania di Florian Wellbrock, che tocca in 1h04’40’’5, alle sue spalle toccano praticamente insieme Paltrinieri e l’ungherese Kristof Rasovszky, con l’Ungheria premiata dal fotofinish.

Per l'Italia è il terzo podio iridato consecutivo nella specialità: sempre presente Giulia Gabbrielleschi, con Rachele Bruni, Federico Vanelli e Mario Sanzullo per il bronzo al Balaton nel 2017, e con Acerenza e Paltrinieri che hanno sostituito la precedente coppia maschile per l'argento a Gwangju 2019.

