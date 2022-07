Sfuma all'ultimo il sogno dell'Italia di vincere l'oro ai campionati mondiali di pallanuoto di Budapest.

Dopo i rigori (i tempi regolamentari si erano conclusi 9-9) in finale vince 15-14 la Spagna che torna campione del mondo dopo 21 anni.

Il Settebello non è riuscito a replicare il successo di Gwangju 2019. La Nazionale azzurra, guidata dal tecnico Sandro Campagna, si deve "accontentare" della medaglia d'argento. Gli spagnoli, fin dalle prime battute, sono stati avanti nel punteggio: 6-3 all'intervallo e poi 9-6 all'inizio dell'ultimo quarto. Gli azzurri però hanno raddrizzato la gara nel finale, prima di crollare nei tiri dai 5 metri.

Ai rigori fatali all'Italia due errori di Cannella, contro un solo errore della Spagna, con Munarriz. Durante i minuti regolamentari per gli azzurri in rete Di Somma, Cannella (doppietta per lui), Bruni, Fondelli, Marziali, Di Fulvio (su rigore), Dolce e Presciutti. Per gli iberici, invece, gol di Granados (poker di reti per lui), Munarriz (doppietta), Tahull, Perrone e Famera.

