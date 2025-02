Tre amare sconfitte e un fine settimana da dimenticare per le squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di pallamano.

In A Gold, la Raimond Sassari è scivolata dal terzo al quarto posto in classifica dopo essere stata battuta e agganciata a quota 27 punti dall’Albatro Siracusa. I punti di distacco dal duo di testa, formato da Conversano e Cassano Magnago, sono saliti così a tre.

Ieri, in Sicilia, gli uomini di coach Antonj Laera sono stati sconfitti 31-27 dopo aver chiuso il primo tempo sotto 16-12. I dieci gol di Hamidovic stavolta non sono bastati, il nuovo arrivato Steen ancora non ha inciso e Bronzo, autore di 6 reti, ha rimediato un’espulsione a 39” dalla sirena. Insomma, dopo la vittoria per 22-20 su un Pressano che viaggia nella seconda metà della classifica, i rossoblù non sono arrivati al top allo scontro diretto coi siracusani, avversari ben più agguerriti e consistenti che, tra le mura amiche, non hanno perso tempo e hanno puntato su una partenza subito aggressiva. L’unica nota positiva è che i turritani hanno conservato il vantaggio nella differenza reti negli scontri diretti che potrebbe comunque tornare utile. Adesso, però, testa alla Final8 di Coppa Italia del prossimo weekend.

A Silver. La sosta di una settimana, per lasciare spazio alla Coppa, tornerà utile alla Verdeazzurro Sassari per riordinare le idee dopo la terza sconfitta di fila, di cui due misura e una con due sole reti di scarto. Dopo il 33-31 incassato a Cologne e il 33-34 subito in casa contro il Campus Italia, stavolta i sassaresi sono stati fermati 30-31, sempre al PalaSantoru, dall’Haenna, squadra con cui sono ora appaiati a quota 13 al terzultimo posto in classifica. Risultati alla mano, sembra basti poco per correggere il tiro e far pendere la bilancia dall’altra parte e i 13 gol del top scorer dell’incontro Gomes De Sousa fanno ben sperare.

A1 femminile. Nella massima serie femminile, intanto, è arrivata la 17ª sconfitta in 18 gare per la Lions Sassari, che chiude la classifica con un solo punto a -5 dal Mezzocorona, penultimo. Le leonesse sono state travolte 34-19 sul campo del Leno, che aveva archiviato il primo tempo avanti 19-9.

Il campionato si fermerà ora per tre settimane, fino al 15 marzo. Nel frattempo, il prossimo weekend si giocherà la Final8 di Coppa Italia femminile a cui parteciperanno, tra le fila della vice capolista Pontinia, anche le nuoresi Luisella Podda, ala e capitano, e Martina Sitzia, portiere.

