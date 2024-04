Riccione, la Sporter Academy di Sassari ha lasciato il segno ai Campionati Nazionali Giovanili di nuoto.

Mattia Rei, Gabriele Cocco e Salvatore Ciancilla hanno qualificato la squadra per dieci gare, ottenendo eccellenti risultati.

Rei ha conquistato il quinto posto nazionale nei 200 metri stile libero, stabilendo un nuovo record sardo con il tempo di 1'49"37. Cocco ha ottenuto il quarto posto nei 50 metri stile libero con il tempo di 23".37 e ha registrato un nuovo primato regionale nei 100 metri stile libero con il tempo di 51"37. Ciancilla si è classificato al ventottesimo posto nazionale nei 100 metri farfalla, registrando un tempo di 54".60.

Grande soddisfazione per l’allenatore Stefano Masala: «È il risultato dell'impegno della squadra non solo nell'allenamento, ma anche nella formazione di giovani responsabili. Questo successo - prosegue Masala - è frutto di un progetto avviato nel 2022, arricchito dalla collaborazione del professor Paolo Penso, consulente dell'area fisiologica, e conferma la posizione della Sporter Academy come riferimento nel nuoto giovanile isolano, con opportunità di sviluppo e competizione a livello nazionale».

