Morto ieri in un tragico incidente stradale il keniano Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale di maratona. Il 24enne, che aveva vinto la maratona di Londra ad aprile prima di stabilire il primato mondiale a Chicago ad ottobre, ha perso il controllo della sua auto mentre guidava a Kaptagat, nel sud ovest del Kenia, alle 23 ora locale (le 21 in Italia). Nell’incidente è morto anche il suo allenatore, Gervais, Hakizimana, una terza persona è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

«Notizie devastanti mentre piangiamo la perdita di un individuo straordinario, Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale e icona dell'atletica keniota. Insieme al suo allenatore, sono morti tragicamente stasera in un incidente. La nostra nazione è addolorata per la profonda perdita di un vero eroe», ha scritto su X il primo ministro del Kenya, Raila Odinga.

Kiptum ha corso la maratona di 2 ore e 35 secondi, il suo obiettivo – aveva dichiarato – era infrangere il muro delle due ore.

(Unioneonline/L)

