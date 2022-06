Italia da sogno nei mondiali di nuoto in corso a Budapest.

Giornata con tre ori, un bronzo e uno straordinario record del mondo.

Partiamo dall’impresa di Thomas Ceccon, il veneto che domina i 100 dorso stritolando il record del mondo in 51"60. Alle sue spalle staccato di quasi 4 decimi lo statunitense Ryan Murphy, che fino ad oggi era il detentore del primato, un 51"85 nuotato ai Giochi Olimpici di Rio 2016.

"Non so, devo ancora realizzare, 51"60 è davvero tanta roba, ieri non lo volevo dire ma mi sentivo bene. Oggi non mi aspettavo questo tempo. Mi sentivo bene, e sapevo che potevo andare forte. Non dico che sentivo di vincere, ma oggi non avevo rivali. Mancavano i russi e sarebbe stata una sfida aggiunta, l'obiettivo è ancora più in alto", le parole di Ceccon.

Benedetta Pilato (Ansa)

In lacrime invece la 17enne Benedetta Pilato, che ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri rana femminili: "Sono super felice, questo era il mio sogno e stasera è diventato realtà".

Le altre medaglie sono arrivate dal nuoto sincronizzato: l’oro nel misto tecnico di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, poi il bronzo di squadra nella combinata, prima medaglia di sempre per l’Italia in questa specialità.

Le medaglie odierne si aggiungono all’oro di ieri nei 100 rana di Nicolò Martinenghi.

