Un’altra medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest.

A salire sul gradino più alto del podio è l’azzurro Dario Verani, che ha conquistato il primo posto nella 25 km di fondo. Argento al francese Axel Reymond e bronzo all'ungherese Peter Galicz.

Per Verani una straordinaria vittoria in volata in una gara durata un minuto meno di 5 ore. Il favorito della vigilia era il francese Reymond, che era al comando dopo l'ultima boa. Ma l’atleta azzurro dopo la boa si è messo in scia, ha affiancato il rivale e ha accelerato dando fondo a ogni energia.

La 25 km di nuoto di fondo si è così trasformata in una sorta di 50 stile, con l’italiano che ha toccato per primo agguantando la medaglia d’oro.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata