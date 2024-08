«Un’emozione incredibile». Ci sono le lacrime di Marta Maggetti, cagliaritana di 28 anni cresciuta a malloreddus e seada, nelle acque di Marsiglia.

È lei la nuova campionessa olimpica di windsurf, e dedica il suo oro a un’icona dello sport sardo, Gigi Riva.

«Un oro inatteso, avevo avversarie molto forti, in particolare l’inglese (Emma Wilson, grande favorita che ha ottenuto il bronzo) – ed è stato bellissimo. Un’emozione incredibile».

Un’emozione che Marta Maggetti condivide con la Sardegna a cui è legatissima. E per questo nelle dediche c’è anche spazio per un monumento dell’Isola. Uno che in Sardegna non è nato a differenza sua, ma da Leggiuno l’ha scelta come terra d’adozione, diventandone uno dei figli più amati.

«Gigi Riva è stato un grande per tutta l’Italia e per noi sardi», dichiara l’olimpionica. Che ha anche altre dediche da fare: «Ai miei familiari, ai tecnici, alla federazione, alle Fiamme Gialle che mi consentono di praticare questi sport che amo». E ad Alessandra Sensini, campionessa olimpica nel windsurf a Sidney 2000 a cui lei si è ispirata quando, a 8 anni, ha scelto di dedicarsi al windsurf: «Lei è un modello, è stato bellissimo vincere un oro 24 anni dopo il suo».

Riconosce di essere indomita come i sardi, ma vola basso: «È vero che nelle giovanili avevo vinto tanto, ma questo oro è arrivato a sorpresa e non posso che essere felice», sorride.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata