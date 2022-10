Dopo l’uscita al traino di venerdì scorso, il prototipo di Luna Rossa Prada Pirelli ha effettuato il primo giorno di reale navigazione a vela.

Il vento era molto debole, attorno ai 7 nodi, ma l’imbarcazione si è sollevata sui foil volando per un po’ sull’acqua del mare cagliaritano.

“Abbiamo controllato tutta la parte aero, per la prima volta abbiamo issato le vele, effettuato la calibrazione dell’albero, il tuning del sistema idraulico ed elettronico”, ha spiegato Gilberto Nobili, che segue l’evoluzione del team. “Siamo usciti al traino perché il vento era troppo debole, ma una volta fuori abbiamo volato e constatato che tutto funzionava perfettamente. Abbiamo virato anche se il vento non era sufficiente per manovrare, siamo molto contenti, il risultato è positivo”.

Soddisfatti anche i timonieri Ruggero Tita e Jimmy Spithill. “Salire a bordo del prototipo è stato davvero bello, la barca è molto sensibile al timone”, ha detto l’olimpionico. Parla di “grandissima giornata” Spithill, sottolineando che la barca si è comportata “benissimo” e che “nei prossimi giorni, con più vento, potremo navigare normalmente”.

I test del team continueranno a Cagliari.

